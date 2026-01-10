CHP’li Umut Akdoğan, “Pazarlık usulü adrese teslim değil mi? Üstelik ihaleleri onaylayan 2014–2019 dönemi Belediye Başkanı, halihazırda AKP MKYK yedek üyesi Mücahit Yanılmaz. Aziz İhsan Aktaş CHP’li belediyelerde ‘şeytani’, Elazığ’da mı rahmani?” diyerek tepki gösterdi.

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin eski ve mevcut başkanları Mücahit Yanılmaz ile Şahin Şerifoğulları döneminde yapılan temizlik ve araç kiralama ihaleleri mercek altına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bilirkişi raporuna göre, 2014–2024 yıllarında sekiz ihale dosyasından yedisi, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine verildi. İhalelerin bir kısmı, 2014–2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve şu anda AKP MKYK yedek üyesi olan Mücahit Yanılmaz’ın onayıyla gerçekleştirildi. Bugün AKP MKYK yedek üyesi olan Yanılmaz’ın onayıyla yapılan ihaleler, raporda eleştirilerin odak noktası oldu.

AÇIK İHALE İPTAL, PAZARLIK USULÜ TERCİH EDİLDİ

Rapora göre, Elazığ Belediyesi 13 Ağustos 2014 tarihinde “hizmet binaları ve mücavir alanlarda temizlik ve katı atıkların toplanması” işini pazarlık usulüyle ihale etti. Yaklaşık 8,4 milyon TL bedelli ihale öncesinde açık ihale sürecinin başlatıldığı, ancak bu sürecin iptal edilerek Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüne geçildiği kaydedildi. Bilirkişi değerlendirmesinde, bu geçiş sürecinde yaklaşık maliyetin hangi piyasa verilerine dayandırıldığının dosya üzerinden net biçimde anlaşılamadığına dikkat çekildi. İhale için 4 Ağustos 2014 tarihinde dönemin belediye başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından onay verildiği raporda yer aldı.

FİRMALAR BELİRSİZ, BELGELER DOSYADA YOK

Dosyada yer alan 12 Aralık 2014 tarihli bir diğer kentsel temizlik ihalesinin de pazarlık usulüyle yapıldığı, yaklaşık maliyetin 14,4 milyon TL olarak belirlendiği ve ihaleye sınırlı sayıda firmanın davet edildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda, bu ihalede yaklaşık maliyet hesap cetvelinde fiyat alınan firmaların açıkça belirtilmediği, bu firmalardan alındığı belirtilen teklif mektuplarının ihale işlem dosyasında bulunmadığı, gerekçe olarak gösterilen bazı ihale kayıt numaralarıyla ilgili EKAP sorgularında tutarsızlıklar olduğu ifade edildi. Bu durumun, yaklaşık maliyetin mevzuata uygun biçimde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda ciddi tereddüt yarattığı vurgulandı.

ŞERİFOĞULLARI ONAYLI İHALE TARTIŞMALI

Raporda, Elazığ Belediyesi’nin kentsel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere yaptığı sürücüsüz araç kiralama ihaleleri de ayrıntılı biçimde incelendi. 2019 yılında yaklaşık 64,5 milyon TL maliyetle yapılan bir ihalenin açık usulle gerçekleştirildiği ve 51,6 milyon TL bedelle sonuçlandığı belirtildi. 2021 yılında yaklaşık 120 milyon TL maliyetle yapılan başka bir araç kiralama ihalesinde ise yalnızca bir firmanın teklif verdiği rapora yansıdı. Aynı yıl 36 ay süreli bir başka araç kiralama ihalesi için belediye başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından onay verildiği, ancak yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan veri ve piyasa araştırmalarına ilişkin belgelerin dosyada yer almadığı ifade edildi.

761 MİLYON TL’LİK İHALE: REKABET SINIRLI

7 Mayıs 2024 tarihli araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyetin 761 milyon TL olarak belirlendiği, ihaleye yedi firmanın teklif sunduğu, ancak yalnızca iki teklifin geçerli sayıldığı raporda yer aldı. İhalenin 539 milyon TL bedelle sonuçlandığı belirtildi. Bilirkişi değerlendirmesinde, yaklaşık maliyetin bu ölçekteki ihalelerde rekabetin sağlanması, bütçe kontrolü ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

BİLİRKİŞİ: MALİYET “HAZIRLANMIŞ GİBİ” GÖSTERİLMİŞ

Raporda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılarak, yaklaşık maliyetin ihalenin temel unsurlarından biri olduğu hatırlatıldı. Yaklaşık maliyetin; güncel piyasa verilerine dayanması, birden fazla kaynaktan fiyat araştırmasıyla oluşturulması, belgeye dayalı biçimde ihale dosyasında yer alması gerektiği vurgulandı. Bu koşulların sağlanmadığı ihalelerde, yaklaşık maliyetin “hazırlanmış gibi gösterildiği” yönünde değerlendirme yapıldı. Bilirkişi raporunda, ihale sürecinde görev alanların sorumluluklarının Kamu İhale Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Elazığ Belediyesi ve belediye şirketlerine ait sekiz farklı ihale dosyasının incelendiği, her bir ihaleye ilişkin mevzuat değerlendirmelerinin ayrı ayrı yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporu, ihale sürecinde görev alanların sorumluluklarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

UMUT AKDOĞAN: PAZARLIK USULÜ İHALELER ‘ADRESE TESLİM’ Mİ?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2025 tarihli bilirkişi raporuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Elazığ Belediyesi’nin 2014–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği temizlik ve araç kiralama ihalelerinde pazarlık usulünün yaygın şekilde kullanılması dikkatlerden kaçmamalı. Neden açık ihale değil de pazarlık usulü. Pazarlık usulü adrese teslim demek değil mi? Yaklaşık maliyet hesaplarında mevzuata aykırılıklar bulunduğu da aynı raporlarda tespit ediliyor. CHP’li belediyelere gözünün üstünde kaşın var diyenler, AKP’li belediyelerin başının üstündeki saçı nasıl görmüyor. Aynı rapora göre incelemeye alınan 8 ihalenin 7’si, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti.’ye verilmiş. Aziz İhsan Aktaş CHP’li belediyelerde şeytani de Elazığ’da rahmani mi?”

CHP’Lİ VEKİL AKP’Lİ İSMİN GÖREVİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ihaleleri veren kişinin şuanda AKP MKYK yedek üyesi olarak görev yaptığına dikkat çeken Akdoğan, “Söz konusu ihalelerin, 2014–2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten ve halihazırda AKP MKYK yedek üyesi Mücahit Yanılmaz ile mevcut belediye başkanlığı dönemlerini kapsaması kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Bu bir şüphe uyandırmıyor mu? AKP’li isimler hakkında hazırlanan raporlara rağmen herhangi bir adım atılmazken, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar ve Rıza Akpolat hakkında, delillerin henüz toplanmamış olması ve “kaçma şüphesi” gerekçeleriyle tutukluluğun devamına karar veriliyor. Bunun açıklaması üstünlerin hukukunun bir işleyiş biçimi olarak kabul edilmesidir. Elazığ’da manzara ortadayken dut yiyen bülbül sıra CHP’li başkanlara gelince şakıyor. Bunun vicdanlarda yeri var mı?” ifadelerini kullandı.