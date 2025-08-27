Geçen hafta "ev hapsi" kararı kaldırılan ve CHP'li belediyelere yapılan çok sayıda operasyonun kilit ismi olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında 'suç örgütü lideri' olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı ilgilere göre, Aziz İhsan Aktaş, bugün Çağlayan Adliyesi'ne "gizemli" bir şekilde geldi.

Dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın dosyasını takip eden Altuntoprak, bu esnada Aktaş'ın savcılık katına geldiğini aktardı.

Aktaş, savcıların kullandığı başka bir asansör aracılığıyla yapılarak polis eskortu eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

Aktaş'ın ifade verip vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.