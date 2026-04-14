‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ davasında, gizli tanıklar ‘Yaprak’ ve ‘XYZ49QP’ kod adlı gizli tanıkların dinlenecekleri tarihler belli oldu. Mahkeme, yazdığı müzekkere ile gizli tanıkların 20 ve 22 Nisan tarihlerinde dinlenmesine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında verdiği ara karar doğrultusunda, soruşturma aşamasında beyanları alınan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıkların ikinci celsedeki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Mahkemenin 10 Nisan 2026 tarihli müzekkeresinde iki gizli tanığın 20 ve 22 Nisan tarihinde dinlenmesini istedi.

Gizli tanıkların belirlenen tarihlerde hazır edilmesi için ilgili birimlerle iletişime geçilmesi talep edilirken, söz konusu müzekkere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.





NE OLMUŞTU?

Aktaş hakkında dokuz ayrı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İhsan Aktaş verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da tahliye edilirken 22 Ağustos’ta da ev hapsi kaldırılmıştı.