Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma: Bir itirafçı daha beyanını değiştirdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

BURAK KORZAY: "KAMU ZARARINA YOL AÇMADIM, GÖZÜMLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Duruşma 11.00 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada ilk olarak “etkin pişmanlık” ifadesi veren ve tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü sanık Burak Korzay savunma yaptı.

Korzay savunmasında, "Hakkımda, ihale ve ihaleye katılma sürecini engellediğim, gizli bilgiyi paylaştığım ve kamu zararına neden olduğuma dair 3 suç isnat edildi. Benim dönemimde bir şirkete bilgi aktarımı yapılmadı. Ayrıca kamu zararı oluşturduğum iddia ediliyor; ancak tablolarda herhangi bir kamu zararı yoktur. Beraatımı talep ediyorum. Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanırım ara ara görüşürdük. Aktaş benden önceki dönemde ihale almıştı. Genel müdür olarak bazı kişilerden şüphe duymam normal ancak gözümle birşey görmedim" dedi.