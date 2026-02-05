Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma savcısı tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Savcılık, İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ile Oktay Aktaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.

Savcı, “Dosya içerisinde yer alan sağlık verdiği kurum raporları, sanık savunmaları, sanıkların tutuklukta geçirmiş oldukları süre ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ve Oktay Aktaş'ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesi, diğer sanıklar yönünden üzerlerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluk hallerinin devamına karar verilmesi kamuoyuna mütalaa olunur.” dedi.