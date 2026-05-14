Aralarında CHP'li belediyelerinin de aralarında bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş" davasında dört kişi hakkında tahliye kararı verilirken tutuklu belediye başkanlarının tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Aralarında yedi CHP'li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş" davasının 31'inci duruşmasına Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Oya Tekin dahil 11 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı. 4 KİŞİYE TAHLİYE; BAŞKANLARA TAHLİYE ÇIKMADI Mahkeme, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın tahliyesine karar verdi. Buna karşın belediye başkanları Oya Tekin, Rıza Akpolat ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. öte yandan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Celal Tekin'in de tutukluluklarının devamı talep edildi.

