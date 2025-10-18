Avukat Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Ersöz, paylaşımında "Bu soruşturmanın iddianamesinin bu ayın ortasına kadar yazılması bekleniyordu. Öyle de oldu. Dün (17 Ekim 2025) soruşturma dosyasının kapandığını gördük. Bu da ana dosyada bir iddianame yazıldığı ya Mahkemeye gönderildiği yada gönderilme aşamasında olduğu anlamına geliyor." dedi.

Ersöz'ün resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosya (2024/236201) kapsamında Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları tutuklanmıştı.

Bu soruşturmanın iddianamesinin bu ayın ortasına kadar yazılması bekleniyordu. Öyle de oldu. Dün (17 Ekim 2025) soruşturma dosyasının kapandığını gördük. Bu da ana dosyada bir iddianame yazıldığı ya Mahkemeye gönderildiği yada gönderilme aşamasında olduğu anlamına geliyor.

Ancak aynı tarihte, iddianame hazırlanan bu ana dosyadan (2024/236201) başka bir dosyanın (2025/234859) tefrik edildiğini de UYAP’tan öğrendik. Bu durum bazı Belediye Başkanlarının ana dosyadan ayrılmış olabileceğini, yani onların “iddianameye dahil edilmediği” anlamını taşıyabilir. Bu durumda hukuken bazı ihtimaller doğacaktır:

İlk akla gelen, dosyası tefrik edilen Belediye Başkanları hakkındaki soruşturma işlemlerinin halihazırda devam ediyor olması. Bu kişiler hakkında ileride hazırlanacak iddianameler ana dosya ile birleşebilir yada Belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerdeki Savcılıklara gönderilebilir. Diğer yandan yeni soruşturma numarası alan bu dosya üzerinden başka operasyonların gerçekleşme ihtimalini de gözardı etmemek gerekir.

İddianame Mahkeme tarafından kabul edilip, kimlerin iddianameye dahil edildiğini görmeden kesin bir yorum yapmak elbette mümkün değil. Ama kamuoyu beklentisinin aksine, tutuklu tüm Belediye Başkanlarının hakim karşısına çıkma durumu ve tutukluluk hallerinin en azından Sulh Ceza Hakimlikleri dışındaki Mahkemelerce ele alınması beklentisi de bir süreliğine ertelenmiş olabilir.

Bu durum Özgürlük Hakkı ile Makul Sürede Yargılanma Hakkı bağlamında Adil Yargılanma Hakkı tartışmalarını da beraberinde getirecektir."