Aralarında çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş, olarak bilinen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında iddianameyi hazırladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması sonucunda 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Rüşvet Alma, Rüşvet Vermek, Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme, Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Haksız Mal Edinme ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme suçlarından 20/10/2025 tarihinde iddianame düzenlenmiş olup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...