İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında iddianameyi hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Savcılık, Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasını talep etti. Aktaş hakkında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Akpolat'ın 415 yıla kadar; Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.

İŞTE 7 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İSTENEN CEZALAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "26 ayrı ihaleye fesat karıştırma", "resmî ve özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet alma", "malvarlığı aklama ve haksız mal edinme" suçlarından sorumlu tutuldu.

Akpolat hakkında toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, Akpolat'ın da suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasını talep etti.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "ihaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

BAHÇETEPE'NİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası ise tefrik edildi.

Bahçetepe'nin soruşturması ayrıca yürütülüyor.