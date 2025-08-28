'Suç örgütü lideri' olduğu iddiasıyla İBB operasyonları sırasında tutuklanan ve ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla 4 Haziran'da tahliye edilen; ardından ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu.

Aktaş, TYT Türk’te Nuray Başaran’a konuştu. Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı söylenen röportajın tanıtım videosunda, Aktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"DAVA GÜNÜ DE BURADA OLACAĞIM"

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

"BIRAKIN ÜLKEMDEN KAÇMAYI..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının ise daha sonra yayımlanacağını bildirdi.

ADLİYEDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı ilgilere göre, Aziz İhsan Aktaş, bugün Çağlayan Adliyesi'ne "gizemli" bir şekilde geldi. Dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın dosyasını takip eden Altuntoprak, bu esnada Aktaş'ın savcılık katına geldiğini aktardı. Aktaş, savcıların kullandığı başka bir asansör aracılığıyla yapılarak polis eskortu eşliğinde adliyeden çıkarıldı. Aktaş'ın ifade verip vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.