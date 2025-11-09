Aziz İhsan Aktaş’ın avukat kız kardeşi Melek Kara hakkında mahkemenin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuarından talep ettiği rapor, mahkemeye ulaştı. Diyarbakır’da TEDAŞ’ta kurum avukatıyken resmi belgede sahtecilik yaparak milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan Avukat Kara’nın düzenlediği sahte evraklarla ilgili raporda, “belgelerin sahte olarak düzenlenip aldatma kabiliyetine haiz olduğu” vurgulandı.



25 YIL İSTENİYOR



Güncel rakamla kamu kurumunu 40 milyon lira dolandıran Melek Kara’nın “Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak” suçlarından 25 yıl hapsi isteniyor. TEDAŞ ise, zararının güncel rakamla giderilmesini istedi.

İddianamede, paranın aktarıldığı hesaplardan birinin Melek Kara’nın yeğeni Ferhat Aktaş, diğerinin ise evindeki çocuk bakıcısı olan Gülistan Ayaz olduğu İBAN numarasından belirlendi. Şüpheli olarak sorgulanan Ayaz, “Beni düzenlediği sahte evraklarda avukat göstermiş olsa da avukat değilim. Evinde bakıcılık yapıyorum. Kartımı Melek’e verdiğim için çok pişmanım, iyi niyetimin kurbanı oldum” dedi.



ÇOK PİŞMANIM



Kurum zararını giderdiğini ve çok pişman olduğunu belirten Melek Kara ifadesinde şöyle dedi: “Ben Diyarbakır’ın varlıklı ailelerinden birinin kızıyım. Masraflarım artınca kurumda usulsüzlük yaptım. Çok pişmanım. Kurum zararını karşıladım. Bu sıfatla burada bulunmaktan utanıyorum.”