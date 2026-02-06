Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 704 yıla kadar hapis istemiyle 2 haftadır “tutuksuz” olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın duruşma salonundaki ‘ayrıcalıkları’ duruşmanın ilk gününden bu yana gündemde.

İlk gün polis ve özel korumalarıyla Silivri’ye giden Aziz İhsan Aktaş’ın koruma ekibi 7. günde ilk kez salonda yer aldı.

Üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı bulunmayan 7 koruma salonda izleyicilere ayrılan alana alındı. Normal şartlarda o alana yalnızca ‘izleyici kartı’ olanlar alınıyordu. Fakat koruma ekibi herhangi bir kart olmaksızın ara verilene kadar duruşma salonunda oturdular. Oysa mahkeme salonunda jandarma personeli, güvenliği sağlamakla yükümlü. Jandarma dışında özel korumaların salonda yer alıyor olması dikkat çekti.