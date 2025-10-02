Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların kilit ismi olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında 'suç örgütü lideri' olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın tüm mal varlığı TMSF'ye devroldu ve tüm şirketlerine kayyum atandı.

Aktaş'a ait olduğu bilinen şirketler şu şekilde:

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Vekontek Sağlık Anonim Şirketi Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Güven Elif Otoyol İşletmeleri Anonim Şirketi İntursa Denizcilik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Turkuaz İSG Sosyal Hizmetler İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Ölçüm Merkezi Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İldeniz Organizasyon Ticaret Limited Şirketi Babil Oto Yedek Parça Limited Şirketi

Kalesur İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cihangir Mimarlık İnşaat Mühendislik Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ABT Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi YSF Araç Kiralama Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tulpar Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Aktaş Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Big Petrolcülük Anonim Şirketi Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Erato Otomotiv İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Perla Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi DBH Global İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi

Aktaş, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

