Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişliyor. İddianamesi hazırlanan dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir" denildi.

İLK KEZ BİR AKP'Lİ BELEDİYE İNCELENECEK

Kütahya CHP’li, Isparta ise AKP’li belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

AKP'li Isparta Belediyesi'nin, Aktaş soruşturmasına dahil edilmesi ile ilk kez bir AKP'li belediye soruşturma kapsamında incelenecek.

İDDİANAME DÜN HAZIRLANDI

CHP'li 7 başkanın tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Beşiktaş Soruşturması" ya da "Aziz İhsan Aktaş Soruşturması" olarak bilinen soruşturmada iddianame 10 ay sonra dün tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede aralarında; etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu başkanlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi sanık olarak yer almıştı.