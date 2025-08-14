Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aktaş’ın en çok iş yaptığı ikinci belediye. Bu ihalelerden, toplam 135 milyon bedelli 3’ü için soruşturma devam ediyor. İBB operasyonlarında etkin pişmanlıktan yararlanarak cezaevinden çıkan Aktaş’ın, Özlem Çerçioğlu’nun aleyhine de ifade verdiği belirtiliyor.

İtirafçı olarak tahliye edilen Aktaş’ın ortağı Baki Nugay da Aydın ihaleleri hakkında ifade verdi. Bunun dışında Çerçioğlu hakkında devam eden soruşturmalardan bazıları şöyle:

- SGK’ya olan 698 milyon TL borcun gecikme faizlerinin ödenmemesi.

- 2.8 milyon liralık yazılım ve hizmet alımı ihalesinde yolsuzluk.

- Necip Hablemitoğlu cinayetinin sanıklarından Mustafa Levent Göktaş’a verilen ihaleler.

- 7 adet asfalt ihalesine fesat karıştırma.

- Kuşadası Tariş arsası ve binası restorasyonu ihalesine fesat karıştırma. Bu ihalelerde resmi evrakta sahtecilik.

- ASKİ’nin 2 ayrı pompa tamir ve bakım ihalesine fesat karıştırma.

- ASKİ’nin klor alım ihalesini tek katılımcıya verilmesiyle fesat karıştırma.

- ASKİ’nin ilçe belediyeleri ile protokol yapmadan, kamu kaynağı kullanılarak yağmur suyu hattı yaparak kamu zararı oluşturulması.

- Tekstil Park’ın yapımı ihalesinde yolsuzluk.