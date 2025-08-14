Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim düzenleyecek olan Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım olay bir açıklamada bulundu.

Katıldığı bir seminerde konuşan eski başkan Aziz Yıldırım’ın sözleri çok konuşuldu. Yıldırım, "Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!" dedi.

Fenerbahçe’de aklın olmadığını söyleyen Yıldırım, “Fenerbahçe'de her şey var! Para var, şu var, bu var, her şey var! Bir tek olmayan şey, akıl!" ifadelerini kullandı.