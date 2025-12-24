Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Yaşanan durumun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a 'çekil' çağrısı yaptığı iddia edilirken Yıldırım cephesinden açıklama geldi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bazı haber mecralarında yer alan bir haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklinde yalan bir haber almaktadır.

Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim. "