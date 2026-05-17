Fenerbahçe’nin başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? Bu sorunun 7 Haziran’daki cevabı sarı-lacivertli kulübün gelecek sezonki teknik direktörünü de belirleyecek. Ancak başkan kim olursa olsun hedef tek: Şampiyonluk. Bu hedef için iki başkan adayı da kariyerleri şampiyonluklarla dolu Antonio Conte ve Jorge Jesus’u takımın başına getirmek istiyor. İki teknik adamın da ortak özelliği kupa canavarı olmaları.

SPORTİF GERÇEKLİĞİ YOK

Hakan Safi’nin 56 yaşındaki teknik direktör adayı Antonio Conte, şu anda çalıştığı Napoli’nin yanı sıra Chelsea, İnter, Juventus ve Bari’de 10 kez lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. 71 yaşındaki Jesus ise 22-23’te Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı ama Türkiye dışında çalıştığı Portekiz, Brezilya ve Arabistan’da 23 kez kupa sevinci yaşadı. Jesus’un Süper Lig için söylediği “Bu ligin sportif gerçekliği yok” sözü de hâlâ hafızalarda.