Süper Lig'de 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla yenilen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin hedefinde yer alırken kongre sesleri her geçen gün yükseliyor.

Şampiyonluk şansını bir kez daha mucizelere bırakan camiada hasret 11. yılına girerken başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa çağrıları devam ediyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için Divan Kurulu üyelerinin imza kampanyası başlattığı şu günlerde adaylar şekillenirken sürpriz bir çıkış da Aziz Yıldırım'ın damadından geldi.

'SEVGİ EYLEM GEREKTİRİR'

Fenerbahçe'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken damadı Murat Gordi'den sürpriz bir paylaşım geldi. Gordi X hesabından yaptığı paylaşımda kongre çağrısı yaptı:

"İstifa diye çağırdığınızda 'boş yapmayın icraat yapın diyorlar.' Doğru da diyorlar. 'Sevgi eylem gerektirir' mottosuyla Kongre üyelik kimliği taşıyan, değişim isteyen herkes notere gidip imzasını versin ve Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim etsin..."

İMZA KAMPANYASI UFUKTA

Söz konusu durumun ardından Fenerbahçe'de muhalefet harekete geçti. Divan Kurulu Üyeleri olağanüstü kongre için imza süreci başlatma kararı aldı. Maç sırasında "Kombineleri iptal etsene" tezahüratında bulunan dernek üyelerinin büyük bölümü ise Fenerbahçe'de değişimi destekleme yönünde karar kıldı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçime gidebilmesi için son seçimde oy verme hakkı bulunan yaklaşık 50 bin üyenin 5'te 1'ine tekabül eden 10 bin imza toplanması gerekiyor. Sarı-lacivertli üyeler, Eyüpspor maçı öncesi stat yakınlarında noter ve imza organizasyonu yapmayı planlıyor.

Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığı da söz konusuyken Fenerbahçe'de olağanüstü seçimin ilk ateşi yakıldı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım döneminde yönetimde yer alan Mahmut Uslu da adaylık konusunda yeşil ışık yakan isimlerden oldu. Fenerbahçe'de daha önce de Sadettin Saran adaylığını açıklamıştı.