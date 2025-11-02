Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 73'üncü yaş gününü kutluyor.
Aziz Yıldırım’ın yeni yaş gününü kızı Yaz Yıldırım, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.
Yaz Yıldırım, baba-kızın aynı tasarıma sahip, kırmızı-beyaz çizgili ve "Little Pirate" yazılı tişörtler giydiği bir fotoğraf yayımlarken "İyi ki doğdun babişkom, en iyi baba sensin" notunu düştü.
Yaz Yıldırım’ın Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladığı bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yaz Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde: