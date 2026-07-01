Kadın kuaförü Derya Gündoğdu (56), manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın eski eşinden olan kızı Gülşah Yıldırım Goldi'nin evine gitti. İddiaya göre, hizmetini tamamlayarak evden ayrılan Gündoğdu, bahçe kapısına geldiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Gündoğdu'nun cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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