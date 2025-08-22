Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sarı lacivertli camia ile ilgili düşüncelerini ve hayallerini paylaştı.

Sports Digitale'in konuğu olan Yaz Yıldırım, babasının izinden gitmek istediğini ifade etti.

'MOURINHO'YU AL DEDİM'

Fenerbahçe'ninı son başkanlık seçiminde Jose Mourinho'nun seçim kozu olmasının perde arkasından Yaz Yıldırım çıktı. Aziz Yıldırım'a Portekizli çalıştırıcıyı alması gerektiğini söyleyen Yaz Yıldırım "Babam Roma'ya gitti anlaşmaya, benim fikrimdi Mourinho. Babamı aradım, 'Aday olursan inşallah, Mourinho'yu al' dedim. Dedi ki 'kızım nasıl alacağım' ben de 'güven bana, al' dedim. 'Bakarız' dedi sonra anlaştı." ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Babası Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlık günleri hatırlatılan ve sarı lacivertli renklere olan sevdası dillendirilen Yaz Yıldırım'a kariyer planlaması da soruldu. Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım, başkanlık ile ilgili sorulara “Bir gün Fenerbahçe’ye başkan olacağım.” yanıtını verdi.

Süper Lig'de bazı takımların kayırıldığını iddia eden Yaz Yıldırım "Süper Ligi izliyorum. Tabii görüyorum bazı takımlara biraz hakemler... Hepimiz biliyoruz o takımın adını. Onun için söylemeyeyim..." dedi.

'KEREM GELMESİN'

"Kerem Aktürkoğlu gelsin mi gelmesin mi?" sorusuna da yanıt veren Yaz Yıldırım "Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım. Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu almayalım. Kerem yakışmaz bize." diye konuştu.