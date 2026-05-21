Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “Şampiyonluk sözüyle geliyorum” diyerek transfer bombasını patlattı. Üyelere verdiği iki santrfor müjdesinin ardından Yıldırım’ın ilk hedefi netleşti: Alexander Sörloth. Efsane Başkan, Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Norveçli yıldızın işini bitirmek için kurmaylarını şimdiden görevlendirdi. Yıldız golcü de şampiyonluk hedefleyen bu yeni projeyle Türkiye’ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE İÇİN TAM ARANAN KAN

Trabzonspor formasıyla 34 maçta 24 gol ve 9 asistle yıldızlaşan Sörloth, ardından Leipzig ve Atletico Madrid maceraları yaşadı. Simeone yönetimindeki Atletico’da 106 maçta 44 gol atan deneyimli forvet, kariyerindeki toplam 476 karşılaşmada 175 kez fileleri havalandırdı. Özellikle santrfor pozisyonunda çıktığı 406 maçta ulaştığı 161 gol ve 42 asistlik istatistik, F.Bahçe’ye ilaç olacağının en önemli göstergesi. Aziz Yıldırım’ın ekibi, Madrid cephesiyle yoğun bir transfer mesaisinde.