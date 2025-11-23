Aziz Yıldırım'ın ters yönden gelen belediye aracına gösterdiği tepki sosyal medya gündem oldu.

Aracından inen ve ters yöne giren belediye aracındaki kişiyle konuşan Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

Tartıştığı kişinin, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" sözlerine karşılık, "Nereye geldin?" diyen Yıldırım yanıt olarak, "Buraya" yanıtını alınca şunları söyledi:

"BÖYLE TERBİYESİZLİK OLUR MU?"

"Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git.

Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım.

Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne..."