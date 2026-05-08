Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağın açıklayan Aziz Yıldırım, seçim öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan ve yeniden başkanlığa aday olan Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği yemeğinde üyelerle bir araya geldi.

Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk, Biz Fenerbahçeyiz Derneği etkinliğinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Aziz Yıldırım, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa kutlamayı şampiyon olunca yapacaklarını ifade ederken Fenerbahçe şampiyon olmadıkça, meşale yakılmasını ve özel karşılama yapılmasını istemedi ve "Şampiyon olunca hep birlikte meşale yakacağız" dedi.

'BİR ŞEYLERE DUR DEMEMİZ LAZIM'

Yıldırım, kongre üyelerine seslenirken şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de bu yıl bir şeylere artık dur dememiz lazım. Benim şahsımla, yalnız başıma başaracağım bir iş değil bu. Hepimizin beraber olması lazım. Birlik beraberlik. Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım gibi, divan, federasyon ve kulüp başkanlarının çıktığı bir yönetim olmadı. Ve o yönetim önümüzdeki 20 yıla damga vurdu. O yüzden hepinizden destek olmanızı istiyorum. rakip aday başkan olabilir, biz olabiliriz, önemli değil. Birlik ve beraberliği bozmayalım. Kongrede de tribünde de her yerde. Birlik olalım ki bu gücümüz bizi bu sene şampiyon yapsın."