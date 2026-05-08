Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını resmen açıkladı. Sarı-Lacivertlilerde önceden adaylığını koyan Barış Göktürk ise Yıldırım'ın lehine çekilme kararını duyurdu.
Sabah'ın haberine göre Yıldırım ve Safi'nin transfer listeleri de ortaya çıktı. İki başkan adayının da listelerinde dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor. İki ismin listelerinde de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan yıldız oyuncular göze çarpıyor.
Yıldırım ve Safi'nin '9 numara' adayı Dusan Vlahovic. 26 yaşındaki Sırp santrforun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Manchester City'den sezon sonu serbest kalacak olan Bernardo Silva da dikkat çeken bir diğer yıldız. Dünyaca ünlü Portekizli '10 numara', iki adayın da listesinde yer alıyor.
Savunma hattında öne çıkan isim ise Ibrahima Konate. 26 yaşındaki Fransız stoper, haziran sonunda Liverpool'dan serbest kalacak.
Bayern Münih'in gözden çıkardığı Leon Goretzka da orta saha adayları arasında. 31 yaşındaki Alman orta sahanın adı daha önce Galatasaray ile de sık sık anılmıştı.
İki ismin de listesinde en çok öne çıkan yıldızlardan biri de Mohamed Salah. Liverpool'dan ayrılacağını resmen duyuran Mısırlı hücumcuya Yıldırım da Safi de oldukça sıcak bakıyor.
Listelerde bulunan ve bonservis ödenmesi gereken tek isim ise Rafael Leao. İtalyan basınına göre Milan, Portekizli yıldız kanat oyuncusuna talip olacak takımlardan 50-60 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.
