Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını resmen açıkladı. Sarı-Lacivertlilerde önceden adaylığını koyan Barış Göktürk ise Yıldırım'ın lehine çekilme kararını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre Yıldırım ve Safi'nin transfer listeleri de ortaya çıktı. İki başkan adayının da listelerinde dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor. İki ismin listelerinde de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan yıldız oyuncular göze çarpıyor.