B-2 uçaklarının yapım maliyetinin 2 milyon doları aştığı, 30 bin librelik bombalar taşıyabildiği ve yalnızca iki pilotla uçtuğu belirtildi. İçinin diğer bombardıman uçaklarına göre daha geniş olduğu, hatta uyku tulumu için bile yer ayrıldığı ifade edildi. Ancak en büyük zorluk, görev sırasında tuvalet ihtiyacı...

SAAT BAŞI 1 ŞİŞE SU İÇİLMELİ

Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Melvin Deaile, yüksek irtifa ve basınçlı kokpit koşulları nedeniyle pilotların susuz kalmamak için sürekli su içtiğini söyledi. Saatte bir şişe su içildiği ve bu yüzden saatte bir kez tuvalete gitme ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

TUVALET İHTİYACI İÇİN KEDİ KUMU KULLANILIYOR

Deaile, pilotlara verilen standart “çiş çantalarının” içeriğini de anlattı. Fermuarlı poşetlere benzeyen bu torbaların içinde kedi kumu bulunduğu belirtildi.

Kedi kumunun sıvıyla birleşerek jelleştiği ve sızıntıyı önlediği ifade edildi. Deaile, yardımcı pilotuyla birlikte 44 saatlik görevde yaklaşık 80 adet çiş paketi kullandıklarını dile getirdi. Tuvalet kabinlerinin ise yalnızca büyük ihtiyaç için tercih edildiği kaydedildi.