2026 yılında trafiğe kayıtlı her iki araçtan biri motosikletler olurken, motosiklet sayısındaki artış İçişleri Bakanlığı'nı bu alanda yeni düzenlemeler yapmaya sevk etmekte.



Süleyman Soylu döneminde yapılan köklü değişiklik ile B sınıfı sürücü belgesi sahiplerine, silindir hacmi 125 cc'ye kadar olan motosikletleri sürebilme yetkisi tanınmıştı. Söz konusu değişiklikle birlikte motosiklet kullanım sayısında dikkat çeken bir artış görülürken, şubat ayında Meclis'e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi ile yeni bir değişikliğe gidileceği iddia edildi.

'EHLİYETİN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR'



Türkiye'de artan otomobil fiyatları nedeniyle çok sayıda sürücünün motosikletlere yöneldiğine dikkat çeken uzmanlar, mevcut durumun trafik sorunu için de alternatif yaratabileceğine dikkat çekti.



Bu kapsamda kulislerde yer verilen haberlere göre, şubat ayında TBMM'ye getirilmesi planlanan 12. Yargı Paketi'nde B sınıfı ehliyetlerin kapsamını genişleten bir madde yer alabilir. Motosiklet sürücü dernekleri tarafından İçişleri Bakanlığı'na yapılan çağrıda, son olarak üç yıl önce B sınıfı sürücü belgeleri için 125 CC'ye yükseltilen motosiklet kullanma yetkisinin 250 CC'ye çıkarılması talep edilmekte.

ARTAN MOTOSİKLET KULLANIMI TEPKİ TOPLUYOR



Motosiklet kullanımı özellikle gençler arasında giderek popülerlik kazanırken, bu duruma olumsuz tepki verenlerin sayısı da bir hayli artmakta. Türkiye'de artan motor kullanımını eleştiren kullanıcılar, mevcut düzenlemeler nedeniyle motosiklet sayısındaki artışın trafik düzenine zarar verdiğini öne sürmekte.















