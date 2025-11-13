Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı her geçen gün artış gösterirken, bu durum İçişleri Bakanlığı'nın da motosiklet kullanımına yönelik yeni tedbirler almasına neden olmakta.



2024 yılının şubat ayında TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceğini duyurdu. Söz konusu araçların kullanımı için standart prosedürün aksine yalnızca yeterlilik sınavının uygulanacağı belirtilirken, bu durum motosikletlere olan ilginin artmasına neden oldu.

Çoğu zaman şehir içi ulaşım için tercih edilen ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan 50-125 cc motosikletlerin ardından, motosiklet kullanımını kolaylaştıran ve teşvik eden düzenlemenin farklı tür motosikletler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.



'UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK'



Yaklaşık bir yıldır kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Trafik Eylem Planı' için Meclis'te uzlaşıya varamayan iktidarın, ilerleyen günlerde B sınıfı ehliyet sahiplerine tanınan 125 cc'ye kadarlık muafiyet hakkının kapsamını genişletmesi bekleniyor.



Söz konusu uygulamanın, şehirler arası ulaşımlarda da tercih edilen 150cc ve 250cc arasındaki motosikletleri de kapsayacak şekilde değiştirileceği öne sürülürken, Türkiye'de artan motosiklet kullanımı sosyal medyada milyonlarca vatandaşı ikiye bölmüş durumda.



DESTEKLEYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE



Türkiye'deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle binek otomobillere ulaşımın her zamankinden daha güç olduğunu belirten vatandaşlar, görece daha ekonomik olan motosikletlerin kullanımının kolaylaştırılmasını destekliyor. Ayrıca motosiklet kullanımının özellikle büyükşehirlerde kronikleşen trafik sorunu için de bir çözüm olabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı'nın bu kapsamda atacağı 'kolaylaştırıcı' adımlara destek olmakta.

Öte yandan, Türkiye'de ani şekilde patlayan motosiklet furyasının ülkede büyük bir 'Hindistanlaşma' etkisi yarattığını belirten bazı kullanıcılar, yaygın motosiklet kullanımının yalnızca ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerde görüldüğünü hatırlattı.



Trafik güvenliği ve büyükşehirlerdeki trafik sorununun çözümü için farklı planlamalara gidilmesini tavsiye eden kullanıcılar, otomobillere erişimin kolaylaşması içinse 'hurda teşviki' gibi düzenlemelerin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.