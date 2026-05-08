Şubat 2023'te TBMM'de kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC ve altındaki motosikletleri mevcut ehliyetleri ile kullanmalarına imkan tanınmıştı.
Türkiye'de motosiklet kullanım oranını artıran düzenlemenin ardından İçişleri Bakanlığı yeniden harekete geçti.
KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?
Motosiklet kullanım oranındaki artışla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gitmeye hazırlandığı öne sürülürken, Meclis'e sunulacak düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabileceği motosikletlerin boyutunda artırıma gidilmesi planlanıyor.
250 CC'ye kadar silindir hacmine sahip motosikletlerin B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanımına imkan tanıyan düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğu öne sürülürken, halihazırda B sınıfı ehliyeti bulunan milyonlarca sürücünün bu uygulamadan yararlanabilmesi ise şarta bağlanacak.
DİREKSİYON SINAVINI GEÇMEK ŞART
Normal şartlar altında motosiklet sürücülerine özel tanımlanan A1, A2 ve A sınıfı ehliyetleri gerek kalmaksızın sürüş ehliyet sahiplerine sürüş hakkı getirecek düzenlemede, motosiklet direksiyon sınavından geçmek şart olacak.
Mevcut B sınıfı ehliyetinin kapsamını genişletmek isteyen sürücüler, bürokratik işlemlere gerek kalmaksızın yalnızca direksiyon sınavını geçmeleri halinde mevcut ehliyetleri ile motosiklet kullanma hakkına sahip olacak.
YIL SONUNA KADAR YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Haziran ayında TBMM'den geçmesi beklenen 12. Yargı Paketi'nin ardından Meclis'in tatile gireceği öğrenilirken, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılabilecek değişiklikler için en erken tarih yılın son çeyreği olarak öne çıkmakta.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, motosiklet kullanımını yaygınlaştıracak yasal değişiklikler sosyal medyayı da ikiye bölmüş durumda.
Motosikletlerin özellikle büyükşehirlerde trafik sorununu rahatlatmakta etkili olduğunu savunan kullanıcılar, motosiklet kullanımını teşvik eden ve kolaylaştıran bu tür yasal değişiklikleri destekliyor.
Öte yandan Türkiye'de her iki araçtan birinin motosiklet olduğunu ve bu durumun sosyal ve ekonomik bir bozulmaya işaret ettiğini hatırlatan kullanıcılar, motosiklet sürücülerinin trafikteki durumunun daha katı kurallara bağlanması gerektiğini savunmakta.
Motosikletlerin bir taşıt olmasına rağmen trafikte 'bağımsız' hareketlerde bulunabildiğini ve sürücü güvenliğini tehlikeye attığını savunan kullanıcılar, motosiklet ehliyeti için denetimlerin daha da artırılması gerektiğini öne sürmekte.
