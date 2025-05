İçişleri Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve trafik kazalarının engellenmesini amaçlayan eylem planını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanırken, düzenlemenin detayları belli olmaya devam ediyor.



Trafik ihlallerinde uygulanan para ve idari cezaların caydırıcılık seviyesini artırmayı planlayan düzenlemenin aynı zamanda sürücü belgelerinde de kapsamlı değişiklikler içermesi planlanıyor.



B SINIFI EHLİYETLERDE YAŞ KISITLAMASI GÜNDEMDE



Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ve trafikte kazaları engellemek amacıyla 75 yaş üzeri sürücülere ehliyetlerin şartlı şekilde verilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından da tartışılmakta.

Türkiye'de uygulanan mevcut sisteme göre 65 yaşını aşmış sürücüler, ehliyetlerini yenilemek istediklerinde her 3 yılda bir sağlık muayenesinden geçmek zorunda. 80 yaşını aşan sürücülerde ise bu süre 2 yıla inmekte.



Buna karşın son yıllarda medyaya yansıyan çok sayıda haberde, kazaya neden olan sürücülerin yaşlı kişilerden oluşması, ehliyetlere yönelik yeni bir yaş kısıtlamasını gündeme getirdi.



80 YAŞ ÜZERİ İÇİN HER YIL YENİLEME ZORUNLULUĞU TARTIŞILIYOR



İçişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, yeni düzenleme ile 65 yaş üzeri sürücülerde 3 yıl olan sağlık muayenesi süresinin 2 yıla, 80 yaşın üzerindeki sürücülerde ise 2 yıl olan sağlık muayenesi şartının her yıl 1 kez olacak şekilde değiştirilebileceğini belirtiyor.



Bu yöntem ile yaşlılık nedeniyle reflekslerinde azalma görülen, göz ve kulak sorunları gösteren sürücülerin trafikte dolaşımının kısıtlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanmakta.



İçişleri Bakanlığı'nın trafik kurallarında ve cezalarında değişiklikler içeren eylem planını mayıs ayı içerisinde Meclis'e sunması beklenirken, düzenleme ilk aşamada komisyon görüşmelerinden geçecek. Burada kabul edilen maddeler, TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak ve yeterli çoğunluğun sağlanması halinde ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

EHLİYETLER ASKIYA ALINMAYACAK



Bakanlığın hazırladığı düzenlemede, Avrupa'da tartışma konusu hale gelen belirli yaş üzerindeki sürücülerin ehliyetlerinin tamamen askıya alınmasına ilişkin bir madde bulunmamakta.



Mevcut sistemdekine benzer olarak, yaş sınırı olmaksızın her yaştan sürücü mevcut ehliyetini kullanmaya devam edebilecek. Buna karşın, normal şartlar altında 10 yıl için verilen sürücü belgeleri, ilgili maddelerin düzenlemeye dahil edilmesi halinde 65 yaş üzeri için 2 yıla, 80 yaş üzeri içinse 1 yıla düşürülecek.