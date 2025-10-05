Olay, Paris’in Pierrefitte hattında sefer yapan bir otobüste meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, baba birkaç durak sonra araçtan indi ancak yanında bulunan bebek arabasını otobüste bıraktı. Araç son durağa vardığında yolcular, arka koltukta tek başına oturan bebeği fark ederek hemen şoföre haber verdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Otobüs şoförü durumu derhal polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeği kontrol ettikten sonra sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Bebek daha sonra Aubervilliers Karakolu’na götürülerek koruma altına alındı.

“Bebeğimi Otobüste Unuttum”

Yerel gazete Le Parisien’in haberine göre, baba bir süre sonra polisi arayarak “Bebeğimi otobüste unuttum, buldunuz mu?” dedi. Aradan geçen yaklaşık iki saatin ardından baba karakola giderek çocuğunu teslim aldı.

Hapis ve Para Cezası Gündemde

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba, “çocuğun güvenliğini tehlikeye atma” suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması hâlinde iki yıla kadar hapis ve 30 bin euro para cezası alabileceği belirtiliyor.