Olay, 29 Ağustos 2025 günü öğleden sonra Kızıltepe’nin Sanayi Mahallesi 35’inci Sokak’ta meydana geldi.

Şarküteri ürünleri satan bir dükkanın önüne gelen baba, oğluyla birlikte elini ve yüzünü yıkamak için iş yerinin önündeki musluğa bağlı hortumu kullanmak istedi.

İş yeri sahibi Edip Irmak, bu talebe izin verdi. Ancak Irmak’ın dükkana girdiği sırada baba, oğluna iş yerinin önünde bulunan mangal kömürü poşetini almasını ve uzaklaşmasını söyledi.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, babanın elini ve yüzünü yıkadıktan sonra iş yeri sahibinin içeride olduğunu fark edip oğluna kömür poşetini alması için işaret verdiği, çocuğun da poşeti alarak uzaklaştığı net bir şekilde görülüyor.

'ÇOCUĞUNU ALET ETMESİNE ÜZÜLDÜM'

”Olayı fark eden iş yeri sahibi Edip Irmak, şüpheliler hakkında şikayetçi olmadığını belirtti.

Irmak, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:

“Dükkana gelen baba, musluğu kullanmak için izin istedi, ben de kabul ettim. İçeride çalışırken bir şey fark etmedim. Ancak dışarı çıktığımda bir poşet mangal kömürünün eksik olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasını incelediğimde şok oldum. Baba, küçük çocuğuna hırsızlık yaptırmış. Kömürün maddi değeri önemli değil, isteseydi ücretsiz verirdim. Ama bir babanın çocuğunu böyle bir şeye alet etmesi beni derinden üzdü.”