Harvard Üniversitesi, 1636 yılında kuruldu. Dünyanın her yerinden her yıl ortalama 60 bin kişi başvursa da sadece 2 bin kişi alınıyor. Harvard’da okumak isteyen her 100 kişiden 95.2’si eleniyor. Harvard’ın 4.5 asırlık tarihinde ilk kez Türk baba Sinan Kurmuş’tan tam 30 yıl sonra oğlu Ali Kurmuş da Harvard Üniversitesi’ni onur derecesiyle bitirdi.

ABD’YE LİSEDE GİTTİ

Sinan Kurmuş ve Ali Kurmuş SÖZCÜ’ye konuştu. Baba Sinan Kurmuş, ODTÜ mezunu akademisyen bir çiftin iki çocuğundan biri olarak doğmuş. Eğitimle kalkınmaya inanan anne-baba tüm birikimlerini kızları Zeynep ve oğulları Sinan’ın eğitimine harcamış. Fransız lisesinde okuyan Sinan, 1990’lı yıllarda daha lise 2’nci sınıfta okurken, ABD’de bir liseye başvurup tam kabul almayı başarmış.

EĞİTİME ADANMIŞLIK

Harvard’a kabule giden süreci Sinan Kurmuş şöyle anlattı: “Pek İngilizce bilmeden okul birincisi olunca şansımı Amerika’da denemek istedim. 20’ye yakın üniversiteye başvurdum. Harvard’dan kabul aldım. Sosyal Bilimler okuyup 1996’da onur derecesiyle bitirdim. Türkiye’ye döndüm. Ulusal ve uluslararası birçok şirkette yöneticilik yaptım. Şimdi Fide Okulları Genel Müdürü’yüm. Ülkemizdeki tüm çocukların geleceği için çalışıyoruz.”

GELECEĞE YATIRIM

“Eşim Zeynep Kurmuş daha Ali’ye hamileyken eğitimini düşünmeye başlamıştım. Bebekken eğitimiyle ilgili evde fikirler havada uçuşuyordu. Annesi, ‘Kuzguncuk İlkokulu da gayet güzel’ dese de Ali, 5 yaşındayken özel bir okulun kurasını kazandı. Çocuğun geleceğine para harcamayıp neye harcayacaktık? Lisede başarı bursu kazanıp ücretsiz okuması açıkçası bizi rahatlattı. Doğrusu oğlumuzla gurur duyuyoruz.”

Çok seçici bir okul

Sinan Kurmuş: “Harvard’da sosyal bilimler okudum. STEM dışındaki iddialı ve zor bölümlerden biridir. 1990’ların başlarıydı. Magna Cum Laude derecesiyle 1996’da mezun oldum. Harvard çok seçici bir okul ve ne kadar başarılı olursanız olun, kabul almak büyük bir şans. Oğlum Ali, Harvard’ın sosyal nimetlerinden yararlanan bir öğrenci olmayı başardı. Ben, sosyal aktivitelere zaman ayıramadım. Şimdi hem Fide Okulları’nda yöneticiyim hem de İngiltere’de psikoterapi

yüksek lisansı yapıyorum.”

Nükleer fizikçi olacağım

Ali Kurmuş: “Fizikçi olmak istiyordum. Harvard’da da fizik okudum. Washington Üniversitesi’nde doktoraya başladım. 5-6 yılım daha var. Nükleer fizik alanında uzmanlaşmak istiyorum. Türkiye’de bunu destekleyecek laboratuvar ve fonlar yok, sadece ABD’de var. CERN haricinde AB ülkelerinde de yok. Bu bilimsel araştırmalar ciddi kaynak gerektiriyor. Türk öğrenciler, yurt dışında başarılı işlere imza atıyor. Babam ve ben Harvard mezunuyuz. Babamla beraberken aynı anda Harvard tişörtü giymemeye çalışıyoruz.”

2025 YKS sonuçları, 22 Temmuz’da açıklanacak. Yerleştirme sonrası 1.6 milyon aday açıkta kalacak. Harvard mezunu baba- oğul gençlere “Dünyadaki, fırsatları değerlendirin” dedi.