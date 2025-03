Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 canımızın hayatını kaybetmesinin ardından bu sabah da Uludağ Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Uludağ otel yangınında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetti.

İLK ÖĞRETMENİ BABASIYDI

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri de Berkin Usta'ydı. Genç sporcumuz, Erzurum'daki elemelerde ortaya koyduğu başarılı performansla Alp Disiplini Büyük Slalom kategorisinde öne çıkmıştı.

Eski kayakçılardan Erkan Yeşilova'yı örnek aldığı bilinen Usta'ya, kayak sporunu ilk öğreten kişinin babası Yahya Usta olduğu biliniyor. Katıldığı organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde eden Berkin, yaklaşık 13 yıldır milli takımlarda yer alıyordu.

Beijing 2022 Alp Disiplini Erkekler Büyük Slalom'da ülkemizi temsil eden ve ilk kez olimpiyatlara katılan Berkin Usta o gün yaptığı söyleşide hislerini şöyle ifade etmişti;

''Burada olmak, olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek, benim çocukluktan beri olan hayalim. Uzun yıllardır bunun için emek veriyorum. Her şekilde elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Böyle bir platformda göğsümde bayrağımı taşıyabilmek benim için çok gurur verici. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyilerini yapmaya çalışacağız her beraber.''

OLİMPİYATLARDAKİ EN GENÇ SPORCUMUZDU

29 Mayıs 2000 doğumlu Berkin Usta olimpiyatlara katıldığında 22 yaşındaydı. Olimpiyat kafilemizin en genç sporcusu olan Usta, Bursa'da doğmasına karşın ailesi Kars'tan bu şehre göç etmiştir. Kayak sporuyla da ilk kez babası Yahya Usta'nın yönlendirmesiyle başlamıştır.

Kayak sporuna 2,5 yaşında başlayan genç sporcu uzun yıllarca verdiği emeğin karşılığında Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edebilecek seviyeye gelmişti. Berfin Usta'nın Olimpiyat vizesi alması haberi memleketi Kars Sarıkamış'ta büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Sarıkamış halkı ile birlikte halaya katılan Berkin Usta şehrini temsil edecek olması nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını söylemişti.