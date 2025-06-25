

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı.

Pusat'ın başına gelenler sonrasında pek çok meslektaşı destek olurken partneri Tolga Sarıtaş ise sessiz kalmıştı.

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk ile tatile çıktı. ABD'ye giden çiftten Tolga Sarıtaş, tatilden keyifli anları "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Sarıtaş, New York'ta çekilen karelerde oğlunun adını da ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı ile bebeklerine Ali adını verecekleri öğrenildi.

"DOĞUM İSTANBUL'DA OLACAK"

Öte yandan Tolga Sarıtaş geçeb haftalarda doğumla ilgili konuşmuş ve "Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İstanbul'da olacak. Yolunda ilerliyor her şey" demişti.