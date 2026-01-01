Antalya’da bir baba, 1 yaşındaki kızının annesi tarafından şiddete uğradığını öne sürerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Osman Vesek, evine yerleştirdiği gizli kamera kayıtlarının çocuğa yönelik şiddeti açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

ŞÜPHE MORLUKLARLA BAŞLADI

Yaklaşık iki yıl önce Fas uyruklu Imane Moti ile evlendiğini ifade eden Osman Vesek, kızının vücudunda fark ettiği morluklar ve çevresinden gelen uyarılar üzerine şüphe duymaya başladığını söyledi. Vesek, eşinin morluklara ilişkin “yeni yürümeye başladığı için düştü” açıklamasının kendisini ikna etmediğini belirtti.

GİZLİ KAMERA İDDİASI

Şüphelerinin artması üzerine evin oturma alanına kamera yerleştirdiğini anlatan Vesek, görüntülerde 1 yaşındaki kızının annesi tarafından gün aşırı şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Kamera kayıtlarının ardından doğrudan adliyeye başvurduğunu ifade etti.

“BİR HAFTADIR SONUÇ YOK”

Suç duyurusunun ardından henüz somut bir adım atılmadığını dile getiren Osman Vesek, yetkililere çağrıda bulundu. Vesek, “Gizli kameradan aldığım görüntülerde çocuğumun sürekli şiddet gördüğünü tespit ettim. Bunun üzerine doğrudan Antalya Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldum. Aradan bir hafta geçmesine rağmen henüz somut bir sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı alınmasını ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyorum.”

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kamera kayıtlarında annenin öfke anları ile çocuğa yönelik şiddet uyguladığı iddia edilen anların yer aldığı belirtilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.