Dünya 2025'i geride bıraktı ve yeni yıla merhaba dedi. Peki 2026 yılında bizi ne bekliyor? SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri programı sunucusu Ekrem Açıkel, canlı yayında 'Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2026 kehanetlerini tek tek anlattı. 'GELECEĞE DAİR SESLER DUYUYORDU' "Bunlar fantastik öyküler demeyin. Anlatalım. Baba Vanga'dan 2026 kehanetleri. - Baba Vanga kimdir? Vangeliya Pandeva Dimitrova, Bulgar kahin, Balkanların Nostradamus'u olarak da biliniyor. Geleceğe dair sesler duyduğu söyleniyor. 1996 tarihinde Sofya'da hayatını kaybetti. 5079 yılına kadar kehanetleri var. - Bir siyah lider gelecek Amerika'dan demiş. 11 Eylül saldırılarını bilmiş. Kursk faciası hatırlayın Rus Denizaltısı askerlerle beraber deniz tabanına çökmüştü. Kovid salgını ve dünyanın su krizinin içine gireceğini sembollerle anlattı. İŞTE 2026 KEHANETLERİ - Kasım ayında uzaylılarla ilk tanışma gerçekleşecek. - Dünya savaşı ihtimali ve bir bölgeden kan fışkırması riski - ABD, Rusya ve Çin üçgenine dikkat! - Güç dengeleri değişecek batı kaybedecek, Putin baskın çıkacak - Doğal afetler dünya karasının yüzde 8'ini etkileyecek. - Depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları yaşanacak.

