S.B., nüfus cüzdanındaki hatalı bilgiler nedeniyle sosyal ve hukuki yaşamında pek çok problemle karşılaştı. 2021’de avukatı aracılığıyla açılan dava kapsamında ilk olarak anne yönünden soy bağı davası açıldı. Yapılan DNA testi sonucunda müvekkilin gerçek annesi belirlendi.

Ardından mahkeme yoluyla doğum belgesi temin edildi ve tanık beyanlarıyla doğru doğum tarihi tespit edildi.

DNA Testi İtalya’da Yapıldı

S.B.’nin babası yurt dışında yaşadığı için Türkiye’de DNA testi yapılamadı. Bunun üzerine avukatının talebiyle İtalya’ya istinabe yoluyla başvuru yapıldı. Torino Mahkemesi’nde gerçekleştirilen DNA incelemesi Türkiye’deki mahkemeye gönderildi ve kabul edilerek S.B.’nin gerçek babası resmen kayıtlara geçti.

“12 Kardeşi Var Gibi Görünüyordu”

Süreçle ilgili açıklama yapan Avukat Ekin Özmen, yaşanan karmaşayı şöyle anlattı:

“Nüfus kayıtlarında çok ciddi hatalar vardı. Babaannesi annesi, dedesi babası, gerçek babası ise kardeşi olarak görünüyordu. Doğum tarihi ve diğer kimlik bilgileri de yanlıştı. Ayrıca müvekkilimiz nüfus kayıtlarında 12 kardeşi varmış gibi görünüyordu. Bu durum miras hukuku açısından da büyük karışıklıklara yol açmıştı. Karar sayesinde tüm bu sorunlar sona erdi ve müvekkilimiz gerçek kimliğine kavuştu.”

Emsal Niteliğinde Karar

Avukat Özmen, bu kararın Türkiye’de benzer davalar açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının soy bağına ilişkin davalarında istinabe yoluyla DNA incelemesi çok sık uygulanmıyor. Bu dava, benzer durumlarda yol gösterici olacak nitelikte.”