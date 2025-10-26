1 Ekim'deki Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte resepsiyona katılan ve verilen poz nedeniyle tartışmalara neden olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine tepki gösteren CHP'li isimlere grup toplantısında tepki göstermişti.



Söz konusu gelişmelerin ardından DEVA Partisi'nin AKP ile yeni bir ittifaka sıcak bakabileceği iddia edilirken, söz konusu söylentilere AKİT TV canlı yayınına katılan Ali Babacan yanıt verdi.

Babacan, partisinin AKP ile ittifak yapma ihtimaline ilişkin sorulan soruya CHP ile 2023 Genel Seçimleri döneminde yaptıkları ittifak üzerinden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:



'TAYYİP BEY'İN MEMLEKET SEVGİSİNDEN ŞÜPHEM YOK'

"Bakın benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Ben Tayyip Bey'in bu memleket sevgisinden de, Allah inancından da asla şüphe duymam. Ama bizim anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği" diyen Babacan, "Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, biz çalışmışız. Her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani ben bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum.



'DEĞİŞİM İRADESİ GÖRMÜYORUM'



"Bazı şeyler eksik, bazı şeyler yanlış. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" diyen bir irade görmüyorum. Tam tersine olanı savunma, hatta kaç kere açıklama yaptılar, başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz diyorlar değil mi? Kaç kere açıklama yaptı. Başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz deyince biz neyi, nasıl görüşebiliriz ki? Biz mutlaka mutlaka yetkinin paylaşıldığı, yetkinin yayıldığı, her zaman için hesap verebilirliğin olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunda çalıştırılacağı, yani herkesin hesap vermeye hazır olacağı bir yönetim modelinden bahsediyoruz."