Bir çocuğun sağlıklı bir özgüven geliştirebilmesi için anne ve babasının onayına ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçektir.

demotivateur'dun haberindeki Comme le souligne le site Personal Branding Blogu'na göre babanın bu onay arayışındaki rolü oldukça büyüktür.

Baba onayının eksikliği, çoğu zaman erkeğin ruhunda derin izler bırakır. Bu izler, yetişkinlik döneminde farklı davranışlar olarak kendini gösterebilir.

Çocukluk döneminde babalarından onay alamayan erkeklerde sıklıkla görülen yaygın davranışlar şunlardır:

Aşırı telafi

Babaları tarafından yeterince onaylanmayan erkekler, genellikle değerlerini kanıtlama ihtiyacı hissederler. Bu durum, yaşamın çeşitli alanlarında aşırı telafi etme davranışlarının ortaya çıkmasına yol açabilir.

Aşırı telafi, genellikle onaylanma ve tanınma ihtiyacıyla ilişkilidir. Erkeklerde bu durum, amansız bir başarı arayışı, sürekli övgü alma isteği veya her durumda "alfa erkek" olma çabası gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Başarıya odaklanmak veya takdir görmek istemekte bir sakınca yoktur; ancak önemli olan doğru dengeyi bulmaktır. Bu çabalar, kişisel tatmin yerine duygusal bir boşluğu doldurma arzusundan kaynaklanıyorsa, sağlıksız davranışlar ve gergin ilişkilere yol açabilir.

Duyguları ifade etmede zorluk

Duyguları ifade edememe, babaları tarafından onaylanmayan erkeklerde sıkça görülen bir davranış biçimidir. Duygusal iletişimin eksikliği, duyguların gösterilmesinin zayıflık olarak algılanmasına yol açabilir.

Bu durumda olan kişiler, duygularını bastırmaya eğilimlidirler. Ancak bu duygular, yok olmaz; aksine, genellikle stres, kaygı ve ilişki sorunları gibi daha büyük problemlere yol açar. Blogda belirtilene göre, bu durumu fark etmek, duygularınızı sağlıklı bir şekilde anlamanın ve onları ifade etmeyi öğrenmenin ilk adımıdır.

Reddedilme korkusu

Reddedilme, hayatımızı derinden etkileyebilecek duygusal bir yaradır. Babaları tarafından tanınmama sorunu yaşayan erkeklerde, reddedilme korkusunun ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

Bu bireyler, reddedilme riskini taşıyan durumlardan kaçınabilir veya incinmekten korunmak amacıyla başkalarını reddetme eğiliminde olabilirler. Sonuç olarak, kalıcı ve sağlıklı ilişkiler kurmakta zorluk yaşayabilirler.

Birçok araştırma, beynin reddedilmeyi fiziksel acı ile aynı şekilde işlediğini ortaya koyuyor. Bu durum, reddedilme korkusunun yalnızca duygusal bir sorun değil, aynı zamanda biyolojik bir sorun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önemli olan sadece bu korkuyu yenmek değil, aynı zamanda onu anlamak ve yönetmektir.

Başkalarının onayını alma ihtiyacı

Babalarından yeterince onay alamayan erkekler, bu eksikliği çevrelerinden aramaya eğilimlidir. Bu durum, iş yerinde sürekli övgü alma ihtiyacı veya sosyal medyada beğeni bağımlılığı gibi davranışlarla kendini gösterebilir.

Özgüveni artırmak için dışarıdan onay aramak, doğal bir insan duygusudur; ancak bu arayış, zamanla duygusal olarak yıpratıcı hale gelebilir. Bu davranışın fark edilmesi, değişim için atılacak ilk adımdır.

Kişisel Markalaşma Blogu, başkalarının onayından bağımsızlaşmak isteyen bireylerin öz doğrulama geliştirmelerini öneriyor.

Mükemmeliyetçilik

Başarılı olmak için mükemmelliğe çabalamak kötü bir şey değildir. Ancak bazı durumlarda bu mükemmellik arayışı, sorunlu bir hal alabilir. Bu özellik, kişinin sürekli olarak kendini eleştirmesine, strese girmesine ve bitkin düşmesine neden olabilir.

Mükemmeliyetçilik, özellikle baba onayı almamış erkeklerde sıkça görülen bir özelliktir. Mükemmel olma arzusu, genellikle derin bir şekilde değerlerini kanıtlama gerekliliği hissinden kaynaklanır.

Başkalarına güvenmede zorluk

Güven, her ilişkinin temel taşı olduğuna dair bir sır yoktur. Ancak babaları tarafından onaylanmamış erkekler için başkalarına güvenmek, gerçek bir zorluk olabilir.

Bu zorluk, çoğu zaman babaları tarafından hayal kırıklığına uğrama korkusundan kaynaklanır. Sonuç olarak, başkalarını uzak tutma eğiliminde olabilirler. Güven eksikliği, sadece kişisel ilişkilerde değil, aynı zamanda profesyonel etkileşimlerde de sorunlara yol açabilir.

İyi haber şu ki, güven zamanla inşa edilebilir. Bu durumu yaşayan bireyler, geçmişteki hayal kırıklıklarıyla başa çıkmayı ve korkularını anlamayı öğrenmelidir.

Özgüven eksikliği

Babaları tarafından onaylanmamış erkeklerde en sık karşılaşılan davranış, kalıcı bir özgüven eksikliğidir.

Başarılarına ve güçlü yönlerine rağmen, bu bireyler sıklıkla kendi değerlerini ve yeteneklerini sorgularlar. Bu şüphe, onların hedef ve hayallerinin peşinden gitmesini engelleyerek, kişisel gelişimlerinin önünde bir engel oluşturabilir.