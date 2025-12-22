Resmi verilere göre İngiltere'de yaklaşık 510 bin erkek prostat kanseriyle yaşıyor ya da hastalığı atlatmış durumda. Buna rağmen her yıl 10 binden fazla erkek prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar, dünyada hızla görülmeye başlayan prostat kanseri için erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Özellikle aile için iletişimde erken teşhisin kritik bir yol oynadığını vurguluyor. Bundan dolayı, erkeklerin, özellikle babalarıyla sağlık üzerine açık konuşmalar yapmasının, olası risklerin erken fark edilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Radyasyon onkoloğu Dr. Jiri Kubes, birçok erkeğin kişisel sağlık konularını dile getirmekte zorlandığını ancak bu sessizliğin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Dr. Kubes, "Erkeklerin doktora gitmeyi erteleme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Oysa basit sorular ve nazik hatırlatmalar, zamanında bir hekime başvurulmasını sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre, daha erken tanı ve hızlı tedaviye kapı aralayabilecek dört temel soru öne çıkıyor. Bunlar sırayla şunlar:

AİLEDE PROSTAT KANSERİ YAŞAYAN OLDU MU?

En önemli risk durumlarından biri de baba ya da erkek kardeşte prostat kanserinin görülmesi. Bu kişide belirgin olarak riskin olduğunu artırıyor. Uzmanlar, dede ve amca gibi iki ya da daha fazla yakın akrabada hastalık öyküsü bulunmasının da riski yükselttiğine dikkat çekti. Dr. Kubes, ailesinde prostat kanseri bulunan ya da bu konuda endişe duyan erkeklerin, PSA testi için aile hekimine danışmasının önemli olduğunu söyledi. Testin kusursuz olmadığını belirten Kubes, yine de erken evrede saptanabilecek anormallikler açısından değerli olduğunun altını çizdi.

İDRAR ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

Çoğu zaman erken evrede belirti vermeyen prostat kanseri, idrar düzeninde farklılıklara yol açabiliyor. Uzmanlara göre sık idrara çıkma, gece tuvalete kalkma, idrar yaparken zorlanma, zayıf akış ya da mesanenin tam boşalmadığı hissi gibi şikâyetler dikkate alınmalı. Bu belirtilerin mutlaka kanser anlamına gelmediği, ancak bir aile hekimiyle görüşülmesi gerektiği ifade ediliyor.

İDRARDA KAN FARK EDİLİR Mİ?

İdrarda kan görülmesi, prostat başta olmak üzere mesane ve böbrek kanserlerinin de önemli bir uyarı işareti. Dr. Kubes, "Bir kez bile kan görülmesi durumunda beklemek yerine mutlaka doktora başvurulmalı. Erken teşhis, hayat kurtarıcı olabilir" uyarısında bulundu.

AİLE HEKİMİNE EN SON NE ZAMAN GİDİLDİ?

ONS Sağlık Araştırması'na göre, erkeklerin yalnızca üçte biri son bir ay içinde aile hekimiyle iletişime geçti. Kadınlarda ise bu oran yüzde 45'in üzerinde. Uzmanlar, erkeklerin sağlık sorunlarını görmezden gelme eğiliminin küçük şikayetlerin zamanla ciddi hastalıklara dönüşmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Dr. Kubes, "Sağlık hakkında açık konuşmalar yapmak ve küçük sorunları bile kontrol ettirmek, prostat kanseri gibi sinsi hastalıklarla mücadelede en güçlü silahlarımızdan biri" diyerek aileleri iletişime geçmeye çağırdı.