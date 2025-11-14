Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının bir "cinayet" sonucu öldürüldüğünü ifade ederek, "Kızımın intihar edeceği bir durumu yoktu. Aile olarak çok acı çekiyoruz, adalet arayışımız sürecek" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan yalnızca üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kayboldu. Cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim’de kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü Sahili’nde bir yurttaşın ihbarı üzerine bulundu.

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Sürdürdüğü adalet mücadelesi ile ülkenin gündemine düşen Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:

"İlk Rojin'i Van'a getirdim. 24 Eylül'de üniversiteye ve yurda güvendik onlara teslim ettik. Kızım intihar edilecek bir durumda ortada yoktu. Niye intihar edecek? Bir genç kız öğretmenliği üniversiteyi kazanmıştı. Ben kendim onu getirdim. Yolda da, çarşıda da keyfi gayet yerindeydi. Van'a getirdim. Üniversiteye kadar da onu götürdüm. Yurt kapısına kadar onu götürdüm. Eşyalarını yurda bıraktı. Okul bahçesinden gezdik. Hatta bir video da çektik. Keyfi gayet yerindeydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu.

Neden o kadar intiharda ısrar ettiler. Yani bu da bizi çok üzdü. Olaydan sonra acımızı ikiye katladılar. Dediler intihar etmiş. İntiharla ilgili bir delil, bir kanıt ortada yokken bazı yetkililer o şekilde bizi çok üzdüler. 19 seferdir ben Van'a gidip geliyorum. Biz çok acı çektik. Hem ben hem ailem biz çok zor durumdayız. 27 Eylül'de kayboldu. Kaybolduktan sonra da 18 gün boyunca arama aramalar yapıldı. En son üniversiteden 24 kilometre uzaklıkta Mollakasında cansız bedeni bulundu. O bizi çok üzdü bizim için çok zor bir gündü.

"ÜNİVERSİTE VE YURDUN İHMALİ BÜYÜK"

Bunun sebebi ihmalleri büyük ihmalleri vardı. Hem yurt hem üniversite. İkisi de büyük ihmalleri vardır. O ihmaller de ölüme sebebiyet getiren ihmallerdir. Cuma akşamı kayboluyor, Cumartesi günü öğleye doğru bizi aradılar. Bunlar ihmaldirler. Ölüme sebebiyet getiren ihmaldir. Hem yurt hem üniversite. İkisinden de şikayet edeceğim. Onlar sebeptir.

Şu anda kadar herhangi bir görevde uzaklaştırma yapılmamış. Ceza verilmemiş kimseye. Ama biz şikayetçi olduk. Tekrardan şikayetçi olduk. Hem yurttan, hem üniversitede, hem de rektör ile ilgili çelişkiler vardır. O kendi üzerine çelişkileri çekiyor. Çünkü hem otopsi orada çok bekledi. Ortaklıkta çok dolaşıyordu. Bir de öğrenciler soruyor diyor ki bizim arkadaşımıza ne oldu? Sürekli yürüyüş yapıyorlar, oturma eylemi yapıyorlar. Rektörlük bunlara da engel oluyor. Neden ama? Sebep nedir? Niye engel oluyorsun? Sen bize değer vermedin. Bari öğrencilerine değer ver. Oturma eylemi yapsınlar, sıkıntı yok. Açıklama yapsınlar, sorsunlar. 'Bizim sınıf arkadaşımıza ne oldu' sorusunu soruyorlar. Bu DNA'lar ikinci rapor adli tıpten geldi. DNA'lar tespit edildi. Artık daha bulaş değil. Rojin'in bedenin neresinden tespit edildi. O da bellidir ki yani bir cinayettir.

Ondan sonra büyük yürüyüşler oldu açıklamalar oldu. Basın açıklamaları, televizyonlar paylaştı. Herkes destek oldu ama en çok destek de kadınlardan geldi. Hem Diyarbakır'da hem Van'da büyük yürüyüşler oldu. Her iki şehirde de büyük yürüyüşler oldu. Diğer şehirlerde de oldu. İzmir, İstanbul, Ankara farklı şehirlerde, Eskişehir'de. Ama en çok Van ile Diyarbakır büyük yürüyüşler yaptı. Orada biz güç aldık. Biliyoruz ki yanımızdadırlar. İnşallah Allah'ın izniyle bu olay çözülecek. Ankara'ya da iki sefer gittim. Bakanla görüştüm, görüşlerimizi aldı. Dosya ile ilgileneceklerini söylediler. Bakan 'İnşallah bu dosya en kısa zamanda aydınlanacak bu katliler yakalanacak' dedi. Biz sürekli Van'a gelip gidiyoruz. Van'da bilgi alıyoruz. avukatlarımızla irtibattayız. Yeni bir gelişme olduğu zaman bizimle paylaşıyorlar.

"ROJİN SON OLARAK 16 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ"

Rojin'in telefonu daha açılmamış. 'Şifresi uzun açamadık' dediler ama bence alakası yok, yani bunu bilen kişiler biliyor. Mesela diyelim ki Rojin'in telefon numarasını bir bayiye veya bir operatör firmasına götürsen belli eder kiminle konuşmuş kimi aramış ya da kim onunla konuşmuş. O üç günün içinde kaç kişiyle konuşmuş. Bunun o zaman da açıkladılar. Rojin Van'da iken, üniversitede üç günün içinde 16 kişi ile konuşmuş. Bunu biz bize bildirdiler. Biz de aileyi yoklama ettik. Bizden 10 kişi Rojinle konuşmuş. Teyzesi, halaları, iki tane de ablaları evli var, annesi ve ben. 10 kişi bizden biz tespit ettik. savcılığa bilgi verdik. Yani hal hatırı nasıl konuşurken durumu nasıl idi gibi bilgileri bizden sordu. Ama kalan o 6 kişi de diyelim ki 2-3 kişi Van Üniversitesi onun arkadaşları olabilir. Çünkü o zaman grup kurmuşlardı WhatsApp'tan. Acaba o diğer kişiler kimdir? Onu da bize açıklama yapmadılar.

Oda arkadaşı bizimle hiç görüşmedi. Biz çok istiyorduk. Kayıp sürecinde de oradaydık. Annesiyle, teyzeleri oradaydı. Bayan masaları ayrıydı. Sürekli biz ısrarla müdürlere söyledik. Zaten müdürler orada ayrılmıyordu kayıp sürecinde. Dedik gelsin annesiyle görüşsün. Sen üç gece Rojin'le beraber orada aynı yerde yatmışsınız. Morali nasıldı? O gece nereye gitti? Bunları soracaktı oda arkadaş. maalesef görüştüremediler müdürler. Onu da ben üniversitedeki yurttan şüpheleniyorum. Bırakmadılar oda arkadaşı yanımıza gelsin. Yani en son telefonda o gece iki sefer o konuşmuş Rojin ile, annesinden sonra.

"4 DEFA YABANCI NUMARALARDAN TEHDİT MESAJI ALDIM"

Tehdit mesajı o açıklamadan sonra geldi. Bundan bir ay önceydi. Yani o yeni gelen rapor iki erkeğe ait DNA. Ondan sonra o tehditler geldi, gelmeye başladı. 3-4 tane farklı numaradan, yabancı numara. İlk bana gelen numara, oda yabancıydı. Kabe'nin üzerine uçak geçiyor bomba yağdırıyor. Bir de alt yazıda "Rojin'in ölümünden bizim parmağımız vardır. sen ve ailen geri çekilmezseniz aksi takdirde ölümünüz yakındır. Şu şekilde yazıyor. Bu beni hiç etkilemiyor. Ben ondan hiç çekinmeyeceğim. Yani mücadelemin aynısını devam edeceğim. Hiç kimseden de korkmuyorum. Her yere de gidiyorum. Aynı şekilde gene mücadeleme devam edeceğim.

Ailelere çağrım vardır. Yani buradaki sürekli ben söylüyorum herkesten rica ediyorum burada bilen, duyan kişiler varsa yakın köylerde olsa, üniversitede olsa, öğrenciler olsa herkesten rica ediyorum, ailelerinden rica ediyorum. Herhangi birisi bir şey biliyorsa, görmüşse bize yardımcı olsunlar. En azından yakın zamanda bu katiller bulunsun. Yani bu bellidir bir cinayettir.

Biz bakana da söylemiştik. Bu iki DNA bulunması lazım artık yani bunun durma zamanı değil. Yani iki erkeğe ait DNA bir bayanın vücudunda tespit edilmişse, bulaşta da değilse, bunun neyi bekliyorlar? Niye bekliyorlar? Bunun araştırılması lazım. Bu kişilerin bulunması lazım. Mutlaka bulmasını istiyoruz. Hem üniversite hem her iki köy. Çünkü olayın olduğu yakın bölgelerin erkek DNA'larına mutlaka bakılması lazımdır ki katillerin izinin o şekilde bulmasını istiyoruz. Bunu ricada bulunduk.

"ATLETİNDE BAŞKA BİR KADINA AİT KAN İZİNE RASTLANDI"

Bakana da söyledik. Van'dayken adliyeye gittik. Başsavcılığımızda da söylediler. Bunu de inşallah yapılır. Bir de Rojin'in atletinde kan izine rastlanmış. Bunu da sürekli ben söyleyeceğim ki her şey açığa çıksın. Yani o kan önceden bize dediler tespit edilmiyor. Daha sonra biz gene sorduk savcılıkta. O kan başka bir kadına ait olan kandır Rojin'in atletinde. Kan kimdir? Neyi nesi? O kadın kimdir? Onu tespit edilmesi lazım. Ki o kadın acaba aracı oldu, rojini bir yere götürdüler. O şekilde tespit edilebilir.

Herkesten rica ediyorum. Özellikle devletin büyüklerinden rica ediyorum. Cumhurbaşkanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, Adalet Bakanı olsun. Yani bu dosyanın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz ki o büyükler de el atsın. Yani Mücadele etsinler. Bu dosya niye bu hale geldi? Neden 13 aydır herşey ciddi bir şekilde takip edilmedi. Çok eksiklikler var. Bu bir cinayettir. Kim olursa olsun ilk önce iyicene araştıracaksınız. Dosya hangi aşamadadır? Olayın olduğu yer neresidir? Nasıldır? Uçurum var mı, yok mu? Herhangi belki ayağı kaymış ya bir şey olmuş o şekilde de yorum yaptılar. Bizi çok üzdüler. Yani dikkat etmesi lazımdır. Ne olursa olsun gerçekler neyse hakikat neyse hepimiz onun peşindeyiz. Adalet istiyoruz."