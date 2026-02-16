Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Kasabası, öğle saatlerinde kan donduran bir aile faciasına sahne oldu. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün, babası Bayar Gürün ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

ODANIN KAPISINI KİLİTLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Gürün, babasını bir odaya sokarak kapıyı üzerine kilitledi. Yanındaki bıçakla babasına saldıran şüpheli, talihsiz adamı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçakladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin çığlıkları üzerine komşular jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA AÇARIM"

Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, Ali Gürün’ü kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak saldırganın ekiplere, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" diyerek direndiği öğrenildi. Zamanla yarışan jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve kanlar içindeki baba Bayar Gürün’e ulaştı.

Ağır yaralı halde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayar Gürün, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babasının ölümüne neden olan Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelinin işlemleri sürerken, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlattı. Savcılık, yaşanan korkunç cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma yürütecek.