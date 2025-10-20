Rusya’nın geçen yıl aralık ayında Azerbaycan’a ait bir yolcu uçağını füze ile vurması ve 38 kişinin ölümü sonrası Moskova ile Bakü arasında büyük gerginlik yaşandı. Ankara’ya ulaşan bilgilere göre bu gerginlikten yararlanmak isteyen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Kıdemli Başkanı Ramiz Mekhtiyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e karşı darbe planladı. Mekhtiyev Rusya’nın da desteğini almak istedi.

Son görüşmeleri Tacikistan’da Aliyev ve Putin son olarak geçen 9 Ekim’de Tacikistan’da bir araya geldi. İddiaya göre Putin, burada Aliyev’i darbe girişimiyle ilgili bilgilendirdi.

30 YIL ÖNCE NE OLDU?

Durumu öğrenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İlham Aliyev’i uyardı. Mekhtiyev “Vatana ihanet” suçundan tutuklandı ve darbe girişimi önlendi.

Azerbaycan’da 1995 yılında da dönemin Devlet Başkanı Haydar Aliyev’e yönelik darbe girişimi yaşanmıştı. Özel Harekat Birliği Komutanı Albay Ruşen Cevadov yönetiminde bir grup asker, Aliyev’i görevden uzaklaştırıp yerine Ebulfez Elçibey’i getirmek istedi. Ancak MİT aracılığı ile durumu öğrenen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Aliyev’i bilgilendirdi.

1996’daki Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan bilgilere göre bu girişimi Türkiye’den de destekleyenler oldu. TBMM Susurluk Komisyonu’na sunulan MİT raporunda dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in de girişime destek verdiği belirtildi. Darbe için faaliyette bulunmak amacıyla giden bazı kişiler Bakü’de tutuklandı. Demirel, Aliyev ile temas kurup Cumhurbaşkanlığı uçağını gönderdi ve aralarında profesör ve iş adamlarının da bulunduğu bu kişilerin yurda getirilmesini sağladı.

Gezisini iptal edip Bakü’ye döndü Demirel, Kopenhag’daki bir konferansta Haydar Aliyev’i kenara çekti, darbe girişimini haber verdi. Aliyev gezisini yarıda kesti, ülkesine gitti.

DEMİREL ANLATIYOR

Süleyman Demirel, Aliyev’e bu girişiminin MİT tarafından öğrenildiğini ve kendisine aktarıldığını, bunun üzerine Aliyev’i uyardığını belirterek perde arkasını Portekiz’e giderken uçakta gazetecilere şöyle anlatmıştı: “Biz Aliyev’le birlikte Kopenhag’da fakirlik ve zenginlik üzerine uluslararası bir konferanstaydık. Aliyev’le bir kenara çekildik. ‘Sen burada ne duruyorsun. Ülkende hadise var. Hemen Bakü’ye dön’ dedim. Aliyev’e bir darbe girişimi yapılacağını haber verdim. Kopenhag’dan Pakistan’a gidecekti. Hemen o ziyareti iptal etti ve Bakü’ye döndü.”