Konya'da bir genç, nedeni bilinmeyen bir durumdan ötürü babasıyla tartışma yaşadı.



Kavga sonrası yerde hareketsiz şekilde yatan babasına saldırmaya devam eden genç, bu anları görüntüye alarak amcasına yolladı.



'BABAMI DÖVÜYORUM, YEĞENİNİZLE GURUR DUYUN'



Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde saldırgan şahıs, babası ve amcasına ağır küfürler savurarak ""Bu kardeşinizi gelin alın buradan. Evet bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun. Çekmek zorunda değiliz bu adamı" ifadelerini kullandı.

ANNESİ DE HAKARETLER ETTİ



Yerde yatan babasına şiddet uygulamaya devam eden gencin annesinin de yanında olduğu ve görüntülerde annenin de yerde hareketsiz halde yatan babaya şiddet uyguladığı görüldü.



Milyonlarca paylaşımın ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.