Tokat’ta bir süre önce Yunanistan’dan gelen ve kendisinden haber alınamayan Zihni Cankurtaran’ın (79) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Cankurtaran’ın oğlu M.C.’nin cinayeti işlediği belirlendi.
Merkez Topçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesinin kayıp ihbarı üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler kapsamında Cankurtaran’ın oğlu M.C. gözaltına alındı.
CESEDİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Emniyetteki sorgusunda babasını öldürdüğünü itiraf eden M.C., cesedi Topçam Mahallesi’ndeki Ahi Evleri Sitesi’nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü söyledi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan aramada Zihni Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cankurtaran’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.