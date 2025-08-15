Hasan Kaytan, 1982’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Babasının emekli ikramiyesini kuruşuna dokunmadan teslim etmesiyle hayatının dönüm noktası başladı. 20 yaşında tek başına İstanbul’a gelen Kaytan, küçük bir ofiste bireysel ticaret yapmaya başladı. Kısa sürede şirketleşme kararı alarak 2008’de Hassan Elektrik’i kurdu.



ANADOLU'DAN ÇIKTI TÜRKİYE'YE YAYILDI

Kaytan, başarısının sırrını “yerinde pazarlama” olarak tanımlıyor. Abisiyle birlikte Anadolu’yu köy köy dolaştı, rakiplerinin gitmediği yerlere ulaştı. Bu strateji kısa sürede meyvesini verdi ve Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak Adana, Ankara, Ege bölgesi bayiliklerini aldı. Zamanla büyük markaların distribütörü konumuna yükseldi.

50 METREKAREDEN 2 BİN 500 METREKAREYE

Hayat hikayesini StoryBox'a anlatan ve başlangıçta 50 metrekarelik bir ofiste tek başına çalışan Kaytan, zamanla üretime yönelerek kapasitesini artırdı. Satamadığı ürünleri kendi üretim tesislerinde işleyip satmaya başladı. Babasına ithafen “Babosan” adını verdiği yeni şirketiyle Akkuyu Nükleer Santrali’nden güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine kadar birçok projeye pano üretti.



YURT DIŞINA AÇILAN MARKA

Kaytan, sadece Türkiye’de değil; Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’da da pazara girdi. Çin’den aldığı ürünleri Irak’a, Irak’tan aldığı hammaddeleri Çin’e sattı. “Türkiye’de başarılı olursan kıtanla yarışırsın; kıtanda başarılı olursan dünyada yarışmak zorundasın” diyen Kaytan, bugün ürünlerini onlarca ülkeye ihraç ediyor.

BAŞARIYA GİDEN YOLUN SIRLARI

Hasan Kaytan’a göre başarı bir varış noktası değil, uzun soluklu bir yolculuk:

Çalışkan olmak: “Benim IQ’um yüksek değil ama çalışkanım.”

Müşteri odaklılık: İkna için gerekirse müşterinin kapısında sabahlamak.

Kararlılık: “Bir işe başlarken güzel bakacaksın, güzel göreceksin.”

Keşkelerden uzak yaşamak: Hayatındaki zorlukları birer fırsata dönüştürmek.

GENÇLERE TAVSİYELER

Kaytan, genç girişimcilere kolay para peşinde koşmamalarını, işlerini en iyi şekilde yapmalarını ve sabırlı olmalarını öğütlüyor: