Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ile oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Emre Ş. (31) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı.

BABA VE BİR OĞLU ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALI



Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 69 yaşındaki baba Mustafa Şahin ve 31 yaşındaki oğlu Yunus Emre Şahin hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.