Mahkeme, emekli tuğgeneral ve yazarımız Naim Babüroğlu’nun, orduevine girişinin yasaklanması hakkında yasaklama kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Babüroğlu’nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin hakkını hukukta aramak için yargıya başvurdu.

Ankara 11. İdare Mahkemesi Milli Savunma Bakanlığı’ndan savunma istedi. MSB, Babüroğlu’nun bir köşe yazısını gerekçe göstererek yasaklama işlemini savundu. Mahkeme, işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını tespit etti ve gerekçesinde şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi, pek çok kararında, Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olduğunu ve toplumun ilerlemesi ve her bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan birini oluşturduğunu ifade etmiştir.”

Avukat Ergün mahkeme kararının adeta hukuk dersi niteliğinde olduğunu belirterek, “MSB, emekli subayların askeri tesislere girişini keyfi kararlarla yasaklayarak kendi şikayet ettikleri eylemi yapmaktadır” dedi.